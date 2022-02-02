حجز كمية هامة من السميد والفارينة من أجل الاحتكار والمضاربة

تمكّنت الوحدات الأمنيّة التّابعة للفرقة الجهويّة للشّرطة البلديّة بأريانة رفقة فريق من الإدارة الجهويّة للتّجارة بالجهة في إطار حملة مشتركة للتّصدّي لظاهرة الاحتكار والمضاربة من حجز 3170 كلغ من السّميد المدعّم.

كما حجزت الوحدات الأمنية 420 كلغ من السّميد المدعّم لعدم الاستظهار بفواتير الشّراء و 1600 كلغ من الفرينة.

وحجزت الوحدات الأمنية، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الداخلية، 400 كلغ من الفرينة لعدم الاستظهار بفواتير الشّراء.

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