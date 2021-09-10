حجز كمية هامة من مخدّر الهيروين داخل أمعاء مسافر

أًصدرت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، بلاغا في إطار التصدّي لظاهرة تهريب وترويج المخدّرات، مع توفر معلومات لدى الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة مفادها اعتزام شخص تهريب شحنة من المواد المخدّرة من إحدى الدّول الأوروبية إلى البلاد التونسيّة.

وبينت الوزارة بأنه تم نصب كمين محكم وضبط المظنون فيه وإخضاعه للفحص بالأشعة بأحد المستشفيات ليتبيّن أن بأمعائه أجساما مشبوهة، وبالتحرّي معه بعد إخراجها طبيعيّا اعترف أنها كمية من الكبسولات (24 كبسولة) من مخدّر « الهيروين » مختلفة الأحجام تزن حوالي 400 غرام.

وأذنت النيابة العموميّة بمراجعتها بالإحتفاظ به على ذمّة الأبحاث المتواصلة.

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