حجز مبالغ من العملة الأجنبية والتونسية بقيمة فاقت مليون دينار

حجزت مصالح الحرس الديواني بتونس مبالغ من العملة الأجنبية والتونسية بقيمة فاقت مليون دينار.

وقامت مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس بإجراء حملة مراقبة على محلات صرف العملة بكل من ولايات تونس وأريانة وبنزرت، وتمكنت على إثرها من حجز مبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت قيمتها بحوالي 414 ألف دينار ومبالغ مالية وصكوك بالعملة التونسية بلغت قيمتها 618 ألف دينار وذلك تطبيقا لمجلة الصرف وللاحكام القانونية المتعلقة بحجز الأموال مجهولة المصدر والتي لم يتم إثبات شرعية مسكها.

وقد تم تحرير محاضر حجز و ما تزال الأبحاث متواصلة في الغرض.

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