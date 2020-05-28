حجز مبالغ من العملة التونسية وكمية من المصوغ بقيمة تفوق الـ250 ألف دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بتطاوين يوم الأربعاء 27 ماي 2020، من حجز مبلغ من العملة التونسية نقدا بقيمة 88.860 دينار وذلك في إطار تطبيق مقتضيات « الفصل 16 من القانون 54 لسنة2014 والذي ينص على حجز المبالغ النقدية التي تساوي او تفوق الـ10آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها ».

وقد توفرت لدى مصالح الحرس الديواني بتطاوين معلومة مفادها اعتزام أحد الأشخاص جلب مبلغ من العملة التونسية محصول لعمليات تهريب من مدينة بن قردان وللغرض وعلى اثر دورية مراقبة وجولان تم ضبط السيارة المعنية وياخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على المبلغ المذكور مخفي بكيس بلاستيكي داخل محرك السيارة.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحضر 118 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

وفي السياق نفسه، حجزت فرقة الحرس الديواني بصفاقس مبلغا من العملة التونسية نقدا بقيمة 90 ألف دينار مخفي على متن سيارة ذات ترقيم تونسي وقد بلغت القيمة الجملية للمحضر 130الف دينار باعتبار وسيلة النقل.

ومن جهة أخرى، وعلى إثر عمل استعلامي مفاده قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المصوغ على خلاف الصيغ القانونية ، قامت فرقة الحرس الديواني ببن عروس بحجز 975 غرام من الفضة و9325 غرام من المصوغ المزيف و80 ساعة يدوية.

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