حجز مبالغ من العملة المهربة بقيمة تفوق 400 ألف دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بقابس فجر اليوم الاثنين 10 فيفري 2020، إثر القيام بدورية مراقبة وجولان على مستوى منطقة مطماطة الجديدة، من إحباط عملية تهريب مبلغ من العملة التونسية بقيمة 256 ألف دينار.

وتتمثل تفاصيل العملية في أنّ أعوان الدورية اشتبهوا في سيارة قادمة من جهة الحامة في اتجاه مدنين وبتفتيشها تم العثور بداخلها على مبالغ من العملة التونسية مخفية تحت كرسي السائق الذي أنكر وجود مبالغ ماليةأخرى في السيارة لكن بإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على مبالغ أخرى لا يملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها .

وتم تحرير محضر في الغرض تطبيقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 من أجل مسك عملة لم يقع إثبات مصدرها وقد بلغت القيمة الجملية للمحضر 276 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

وفي السياق ذاته، وعلى إثر دورية مراقبة وجولان بجهة نابل على مستوى الطريق السريعة ، قام أعوان فرقة الحرس الديواني بنابل بإيقاف سيارة ذات ترقيم أجنبي يقودها مواطن أجنبي، حيث تم اثر إخضاعها للتفتيش العثور على مبلغ من العملة التونسية بقيمة 150 ألف دينار لا يملك في شأنه أية وثيقة قانونية وبالتحري معه أفاد بأنه قام بإبدال مبالغ من العملة الأجنبية بطريقة غير قانونية.

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