حجز مسدس وبنادق صيد وخراطيش

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس، أنه على اثر توفر معلومات لدى منطقة الحرس الوطني بقرمبالية مفادها تحوز شخص على سلاح ناري « مسدس » ايطالي الصنع تم حجز المسدس وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه.

من جهة أخرى، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات سيدي بوزيد و سوسة و المهدية من حجز 3 بنادق صيد عيار 12 بدون رخص مسك و الخراطيش التابعة لها لدى 3 أشخاص أصيلي الجهات المذكورة .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .

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