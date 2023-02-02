حجز مسدس وبنادق صيد وخراطيش

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس، أنه على اثر توفر معلومات لدى منطقة الحرس الوطني بقرمبالية مفادها تحوز شخص على سلاح ناري « مسدس » ايطالي الصنع تم حجز المسدس وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه.
من جهة أخرى، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات سيدي بوزيد و سوسة و المهدية من حجز 3 بنادق صيد عيار 12 بدون رخص مسك و الخراطيش التابعة لها لدى 3 أشخاص أصيلي الجهات المذكورة .
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .
كلمات البحث :بنادق صيد;خراطيش;مسدس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.