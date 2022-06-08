حجز ملابس جاهزة وعجلات مطاطية مهربة بقيمة فاقت الـ200 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس اليوم الآربعاء 8 جوان 2022، إثر نصب كمين من حجز شاحنة خفيفة محملة بكمية من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر قدرت قيمتها بـ106 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصمار من حجز سيارة رباعية الدفع محملة بـ4200 قطعة من الملابس والأحذية الرياضية المهربة التي قدرت قيمتها بـ46 ألف دينار.

كما تمكن فصيل الحرس الديواني بسيدي بوزيد إثر عمل استعلامي مفاده وجود بضاعة مهربة داخل أحد المحلات الكائنة بأحد المناطق الريفية بسيدي بوزيد من حجز كمية هامة من العجلات المطاطية والنعال مجهولة المصدر، حيث تم إثر الحصول على الإذن من النيابة العمومية القيام بتفتيش المحل والعثور على البضاعة المذكورة وقدرت قيمتها بـ50 ألف دينار.

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