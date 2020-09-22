حجز مليون دينار من العملة الأجنبية على الحدود الصحراوية التونسية الليبية

تمكنت فرقة الحرس الديواني بالجميلة من ولاية مدنين، في إطار التصدي لعمليات التهريب على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد التونسية، من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية متمثل في 317000 أورو و9100 دولار مخفية بإحكام داخل سيارة تحمل ترقيم تونسي تم ضبطها من قبل دورية على مستوى الطريق الجهوية رقم 109.

وقد تم تحرير محضر في الغرض و إحالة السائق في حالة احتفاظ على النيابة العمومية.

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