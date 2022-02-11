حجز مواد استهلاكية بقيمة 2.5 مليون دينار

كثّفت وزارة الدّاخليّة من الحملات الأمنيّة المشتركة لوحدات الأمن والحرس الوطنيّين بكامل تراب الجمهوريّة قصد مقاومة ظاهرة الاحتكار والمضاربة، حيث تمّ يوم 10 فيفري 2022 القيام بـ 124 حملة ومداهمة لمخازن ومستودعات، أسفرت عن أهمّ النّتائج التّالية :

* تحرير 286 بين محاضر ومخالفات.

* إيقاف 13 شخص.

* حجز 33 وسيلة نقل.

* حجز حوالي 144 طن من الفرينة والعجين الغذائي والقمح والشّعير.

* حجز 35 طن من الموّاد الغذائيّة المختلفة، إضافة إلى كميّة من المعلّبات والأجبان والتّوابل.

* حجز 17120 بيضة.

* حجز 11512 علبة سجائر.

* حجز 19 رأس بقر.

* حجز كميّات مختلفة من التّجهيزات الكهرومنزليّة والموّاد الاستهلاكيّة.

وقد قدّرت قيمة كلّ الموّاد المحجوزة بحوالي 2.5 مليون دينار.

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