حجز 105 طنا من الفارينة المدعمة و1,58 طنا من الفارينة الرفيعة

راقبت المصالح الرقابية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالاشتراك مع مصالح وزارة الداخلية يومي الأحد والإثنين 30 و31 جويلية 2023، 1153 مخبزة مصنفة موزعة على 166 منطقة.

وقد أفضت المراقبة إلى معاينة 951 مخبزة في حالة نشاط وبصدد صنع وعرض الخبز المدعم للعموم مع تسجيل بعض مظاهر الاكتظاظ بـ191 مخبزة أي ما يمثل 20 بالمائة فقط من اجمالي المخابز التي تمت معاينتها.

كما رصدت فرق المراقبة المشتركة خلال هذه الحملات جملة من التجاوزات تعلقت باستعمال المواد المدعمة في غير مجالاتها والاتجار فيها بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل فضلا عن عمليات ترفيع غير قانوني في الأسعار وإخلالات بشفافية المعاملات التجارية.

ورفعت فرق المراقبة 249 مخالفة اقتصادية وحجز 105 طنا من الفارينة المدعمة و1,58 طنا من الفرينة الرفيعة و150 خبزة مدعمة كانت موجهة كعلف للتغذية الحيوانية.

وقالت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء غرة أوت 2023، إن فرق المراقبة لاحظت تحسنا في وضعية التزويد بمادة الخبز المدعم، سيتم العمل على تدعيمه بمواصلة التصدي للممارسات غير القانونية والظواهر غير العادية التي برزت في القطاع واتخاذ التدابير الضرورية لمزيد إحكام العرض ومجابهة الطلب الإضافي على مادة الخبز

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