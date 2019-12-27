حجز 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة



أعلنت وزارة التجارة في بلاغ أًصدرته اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد و تشكيل فرق عمل ميدانية من قطاع الرقابة وحماية الجودة استعدادا لاحتفالات رأس السنة، حيث تم إعداد خطة متكاملة تتضمن إجراءات مشددة للرقابة والتفتيش على الأسواق و المحلات التجارية بما يضمن توفير السلع الاستهلاكية الغذائية لاسيما الأساسية منها بكميات كافية وبأسعار غير مصطنعة.

و من المتوقع أن تتسع حملات مراقبة الجودة و صلاحية المنتجات المعروضة مع اقتراب الاحتفال برأس السنة خاصة ما يتصل بقطاع صنع و بيع المرطبات الذي تزدهر حركته بشكل لافت في الفترة الحالية.

وذكرت الوزارة بأن فرق الرقابة الاقتصادية بإدارة الجودة وحماية المستهلك نفذت بداية من 16 ديسمبر الجاري و إلى حد الآن نحو 900 زيارة تفتيش صحي حجزت على إثرها أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة منها 04 أطنان بإقليم تونس الكبرى.

و حجز أعوان الرقابة أصنافا مختلفة من اللحوم و الأسماك و مرطبات و مواد أولية للحلويات و بقايا مرطبات و عصائر و مثلجات و منكهات و فواكه جافة و غيرها من السلع و المواد الغذائية , أثبتت الفحوصات عدم صلوحيتها للاستهلاك الآدمي.

و أفادت الإدارة الفرعية لقمع الغش بوزارة التجارة بأن حملات الرقابة تكثفت على منافذ تسويق الأغذية و المرطبات من المحلات و المطاعم و المخابز و المجازر و ثلاجات حفظ الأغذية خاصة ما يتعلق بمراقبة تواريخ صلوحية المواد الأولية و مصدرها و مواقع التصنيع و مدى احترام الاشتراطات الصحية للخزن و الصنع و العرض و تأشير المنتوجات المعبأة و أيضا قانونية آلات الوزن .

كلمات البحث :المواد الغذائية;حجز