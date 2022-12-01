حجز 2160 لترا من الحليب نصف الدسم

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 30 نوفمبر 2022 و01 ديسمبر 2022، من حجز كمية 2160 لترا من الحليب المعقم نصف الدسم، من أجل تعمد إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة ترويجها ليلا لفائدة أحد المقاهي الناشطة بوسط العاصمة بواسطة فواتير بيع وهمية وغير مطابقة للواقع، من حيث هوية الشاري وعنوانه من خلال فوترة الكمية المذكورة باعتماد التسمية الإجتماعية والمعرف الجبائي لمؤسسة ناشطة بولاية مجاورة.

وعلى أساس الممارسات التي تمت معاينتها، تم استدعاء المخالفين قصد تتبعهما عدليا من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية واستكمال بقية الاجراءات وفقا للتشاريع المعمول بها في المجال.

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