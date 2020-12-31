حجز 230غ من الكوكايين بمطار تونس قرطاج

أحبطت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس الإثنين 30 ديسمبر 2019، محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين تزن حوالي 230غ تم ضبطها بحوزة مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من باريس، و قد تعمد هذا الأخير إخفاء المادة المخدرة في ملابسه الداخلية.

وصرح المعني بالأمر أنه تسلم هذه المادة من عناصر تنشط في تجارة المخدرات بفرنسا قصد إيصالها لشخص بتونس يجهل هويته مقابل مبلغ من المال.

كما تم ضبط قطعة أخرى من مخدر القنب الهندي تزن حوالي 7غ داخل الأغراض الشخصية للمسافر نفسه صرح بأنها استهلاكه الشخصي.

وتم إحالة المشتبه به إلى إدارة الأبحاث الديوانية قصد استكمال اجراءات التحقيق و التتبع.

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