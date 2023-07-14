حجز 24 كلغ من مخدر الكوكايين كانت مخبأة في كيس على ساحل البحر بجربة

أعلنت الادارة العامة للحرس الوطني، بأنه تم العثور على كيس بلاستيكي مغمور جزئيا تحت الرمل على ساحل البحر بجربة (ولاية مدنين)، ليتبين لاحقا أن بداخله 24 صفيحة تحتوي على مخدر الكوكايين، تزن الواحدة حوالي 1 كغ ليصبح الوزن الجملي 24 كغ.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بحجز المادة المذكورة و فتح بحث في الغرض.

هذا وبعد إحالة عينة لرئيس قسم السميات بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة صدرت نتيجة التحاليل التي تفيد بكونها « مخدر كوكايين » .

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