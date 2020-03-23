حجز 26 طنا من السميد والفرينة والعجين الغذائي في مخازن عشوائية

شنت المصالح الرقابية المركزية بإدارة الأبحاث الاقتصادية بالتنسيق مع إدارة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة و الاجهزة الامنية، سلسلة مداهمات استهدفت مخازن عشوائية تحوي سلعا و مواد استهلاكية قصد المضاربة و التلاعب بالأسعار.

و تندرج هذه المداهمات التي تم تنفيذها يوم أمس الأحد 22 مارس 2020، في اطار حملات رقابية استباقية لضبط جرائم الغش التجارى و الاحتكار.

و أسفرت المداهمات، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة، عن ضبط و حجز كميات هامة من السلع و المواد الاستهلاكية الأساسية منها 26 طنا من السميد و الفرينة و العجين الغذائي و 06 أطنان من السكر و كميات من المواد و السلع منتهية الصلوحية و مجهولة المصدر.

و تعهدت مصالح الابحاث الاقتصادية باستكمال التحقيقات رفقة الاجهزة المختصة من اجل الكشف عن الشبكات المتورطة و التي تقف وراء هذه المخازن العشوائية.

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