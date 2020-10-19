حجز 29 هاتفا ذكيا بحوزة عونين تابعين لإحدى الشركات بمطار قرطاج

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس الأحد 18 أكتوبر 2020، من احباط محاولة تهريب 29 هاتف جوال ذكي بلغت قيمتها 106.500 دينار تم ضبطها بحوزة عونين يعملان بإحدى شركات الخدمات التابعة للمطار.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها صباح اليوم الاثنين، أن المشتبه فيهما تعمدَا اخفاء البضاعة المهربة داخل شاحنة إدارية تابعة للشركة كانت تتنقل بساحة إيواء الطائرات.

وبالتحري معهما افادا بأنهما تسلما الهواتف الجوالة من قبل زملاء لهما تابعين للشركة نفسها كانوا على متن الطائرة القادمة من مدينة مونتريال.

وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض و إحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

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