حجز 30 ألف كمامة تمّ إدخالها من الصين بطرق مسترابة

حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة، مساء أمس الجمعة، 30 ألف كمامة طبية واقية بمستودع عشوائي بجهة أريانة، وقع ادخالها من الصين بطرق مسترابة، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.

وكشف البلاغ بأن الأبحاث الأولية أظهرت أن هذه الكمامات الطبية التي تم حجزها عقب أعمال تفتيش رقابي، كانت في حدود 40 ألف كمامة ما يعني أنه تم ضخ 10 ألاف كمامة في السوق التونسية ربما بأسعار مضاعفة.

يذكر أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة نظمت عشية الجمعة، حملة رقابة على الاتجار في الكمامات الطبية الواقية عقب تسجيل تشكيات من ارتفاع ثمنها والمضاربة على أسعارها.

كلمات البحث :الصين;طرق مسترابة;كمامة