حجز 3028 طنا من المواد المدعمة والمواد الغذائية المختلفة

أصدرت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة، بلاغا أعلنت فيه أنه بعد انتهاء مصالحها بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، من عمليات حصر المواد الاستهلاكية المختلفة المحجوزة في إطار مقاومة التهريب والاحتكار ليوم 10 مارس 2022 والمواد المحجوزة ليوم 11 مارس 2022 إلى غاية الساعة 17.00، بلغت الكميات الجملية التي تم حجزها إلى حدود هذا التاريخ (باعتبار الحصيلة الأولية التي تم نشرها في بلاغ يوم أمس) كالآتي:

- 3028.11 طن مواد مدعمة ومواد غذائية مختلفة.

- 17683 لتر من الزيت النباتي.

- 10250 لتر من الحليب.

- 826788 بيضة.

- 120902 علبة من المواد المصبرة.

- 620.6 طن من الحبوب والبقول والمواد العلفية.

- 371707 قوارير مياه معدنية ومشروبات غازية وعصير.

- 10050 لتر من البنزين.

- 32110 علبة سجائر.

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