حجز 37 صفيحة من الزطلة بميناء حلق الوادي

تمكنت فرقة تفتيش المسافرين للديوانة بميناء حلق الوادي بالتنسيق مع مصالح شرطة الحدود من ضبط 37 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 3780 غرام مخفية داخل جهاز كهربائي لتدفئة الماء على متن سيارة تحمل ترقيم أجنبي يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج و يرافقه شخصان آخران.

و تتمثل تفاصيل العملية في استهداف السيارة و المسافرين المشتبه بهم من قبل أعوان الأمن بالميناء و تقديمهم إلى مصالح الديوانة التي تولت إخضاعهم إلى التفتيش الدقيق و بتمرير الأمتعة التي كانت على متن السيارة على جهاز الكشف بالأشعة تم التفطن لوجود صفائح المخدرات و حجزها.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالتنسيق الفوري مع الوحدات الأمنية المختصة قصد مواصلة الأبحاث.

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