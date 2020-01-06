حجز 44 ألف علبة سجائر مهربة وكيلو غرام من المصوغ

تمكنت فرقة الحرس الديواني بتطاوين صباح اليوم الإثنين 6 جانفي 2019، على إثر نصب كمين بمنطقة « بئر بن طرطار » من إحباط محاولة تهريب 28 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع محمّلة على متن شاحنة بدون وثائق وغير مدرجة بالمنظومة الإعلامية.

وقد بلغت القيمة الجملية للمحضر 180 ألف دينار.

وفي السياق نفسه، حجزت فرقة الحرس الديواني بالصمار سيارة رباعية الدفع محملة بـ16 ألف علبة سجائر مهربة و360 كلغ من المعسل وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز باعتبار وسيلة النقل 184 ألف دينار.

من جهة أخرى، تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس إثر القيام بدورية مراقبة وجولان من حجز كمية من المصوغ من الذهب ناهزت ألف غرام مخفية على متن سيارة خفيفة أفاد صاحبها بأنه لا يملك في شأنها أية وثائق تفيد شرعية مسكها، و قد تم حجز هذه الكمية قصد عرضها على الإختبار و تحديد قيمتها و مصدرها.

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