حجز 676 لترا من الحليب المعقم لدى شخص غير مؤهل لممارسة التجارة

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس بالتنسيق مع مصالح مركز الأمن الوطني بحي الخضراء من حجز 676 لترا من منتوج الحليب المعقم لدى شخص غير مؤهل لممارسة التجارة حيث تزود بها خلافا للتراتيب الجاري بها العمل بغرض بيعها والمضاربة فيها.

وقد تم تحرير محضر بحث ضد المخالف مع اتخاذ الإجراءات لتأمين قيمة المحجوز بالخزينة العامة واستكمال بقية الإجراءات القانونية الأخرى وفق التشاريع الجاري بها العمل، وفق بلاغ صادر صباح اليوم الخميس عن وزارة التجارة.

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