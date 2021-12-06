حجز 7 مسدسات قديمة و4000 خرطوشة قديمة الصنع بمنطقتي قصر السعيد ورادس

أعلن مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أنّ تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة، اليوم الأحد، من حجز 7 مسدسات قديمة و4000 خرطوشة صغيرة الحجم، قديمة الصنع، بمنطقتي قصر السعيد بالعاصمة و رادس بولاية بن عروس.

وأضاف المصدر أنه على إثر إبلاغ صاحب محل بيع آليات قديمة، قاطن بمنطقة قصر السعيد، عن اقتنائه آلة حديدية كهربائية تستعمل لثقب الخرسانة تبين عند فتح علبتها ارفاقها برصاصات وثلاثة أغماد (الرحى) التي تستعمل لوضع المسدسات النارية داخلها.

وباستفساره عن مصدرها، أشار صاحب المحل إلى شخص آخر يمتلك مستودعا بمنطقة رادس ببن عروس، تمت مداهمة مقره، بعد استشارة النيابة العمومية وحجز المسدسات المذكورة وصناديق الخراطيش صغيرة الحجم.

وأكد صاحب المستودع باستنطاقه أنها مسدسات كانت تستعمل في ثقب الخرسانة، بشركة مقاولات بناء فرنسية افلست منذ 1978، مضيفا أن والده كان يدير هذه الشركة وقد احتفظ بتلك الآلات القديمة منذ ذلك التاريخ.

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