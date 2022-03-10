حجز 8.1 طنا من الموز والبطاطا من أجل الاحتكار والمضاربة

تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة يوم الأربعاء 09 مارس 2022، بمشاركة وحدات تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات من الكشف عن مخزن عشوائي بجهة مرناق من ولاية بن عروس، يستغله صاحبه في تخزين الموز لغاية المضاربة والاحتكار، حيث تم حجز حوالي 5680 كلغ من الموز.

كما تمكنت الوحدات ذاتها، من ضبط شاحنة محملة بـ 2500 كلغ من البطاطا تبين أنه تم اقتنائها خارج مسالك التوزيع.

وأذنت النيابة العمومية بالتنسيق معها بحجز الكميات المذكورة وتحرير محاضر في الغرض من أجل « عدم وضع التسمية التجارية » و »عدم الاستظهار بدفتر المخزونات » و »عدم مسك سندات الشراء » و »المضاربة والاحتكار » واتخاذ الإجراءات القانونية .

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