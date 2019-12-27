حذف عدد من سفرات القطارات على خطوط أحواز تونس

أعلنت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه سيقع حذف عدد من السفرات على خطوط أحواز تونس وذلك للقيام بأشغال تشمل المنظومة الكهربائيّة .

وفيما يلي الخطوط التي سيشملها الحذف:

يوم السبت 28 ديسمبر 2019

- من محطّة تونس باتجاه محطّة الرّياض

توقيت الإنطلاق

22 و00 دق

22 و30 دق

و بذلك تنطلق آخر سفرة من تونس باتجاه الرّياض على السّاعة التاسعة و النصف ليلا

- من محطّة الرّياض باتجاه محطّة تونس

توقيت الإنطلاق

21 و30 دق

22 و00 دق

و بذلك تنطلق آخر سفرة من الرّياض باتجاه تونس على السّاعة التاسعة ليلا

يوم الأحد 29 ديسمبر 2019

- من محطّة تونس باتجاه محطّة الرّياض

توقيت الإنطلاق

05 و00 دق

05 و30 دق

و بذلك تنطلق أوّل سفرة من تونس باتجاه الرّياض على السّاعة السادسة صباحا

- من محطّة الرّياض باتجاه محطّة تونس

توقيت الإنطلاق

04 و30 دق

05 و00 دق

و بذلك تنطلق أوّل سفرة من الرّياض باتجاه تونس السّاعة الخامسة و النصف صباحا

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