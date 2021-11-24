حذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الأربعاء، أمر رئاسي عدد 197 لسنة 2021 مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
وينص الأمر الرئاسي على أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية يخضع إلى إشراف وزارة الداخلية
وتدخل أحكام هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ بداية من 11 أكتوبر 2021 .
كلمات البحث :حذف;وزارة الداخلية;وزارة الشؤون المحلية
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