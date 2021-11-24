حذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية

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تسميات جديدة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن تسميات جديدة بمقتضى أوامر ...

تعيين جديد بوزارة الداخلية أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء 02 أفريل 2014 ،بلاغا أعلنت من خلاله عن تعيين "سامي المكي" ...

تسميات جديدة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بيان لها، عن تسميات جديدة صلب الوزارة. وقد تمّ: * ...

المصادقة على قانون إحداث تعاونيتين لفائدة أعوان الداخلية والشؤون المحلية صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون إحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان ا ...