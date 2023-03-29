حراث: صحيا حبيب اللوز في خطر وروحيا هو سليم معافى

أكدت المحامية إيناس حراث في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أن القيادي في حركة النهضة حبيب اللوز صحيا في خطر وروحيا هو سليم معافى و على خير حال يتوهج مرحا و ثقة، وفق تعبيره.
وأشارت حراث إلى أن حبيب اللوز رجل مسن تعرض إلى جلطة خفيفة خلال فترة الاحتفاظ في بوشوشة و ضغطه عال جدا، كما كان سيُنقل الى المستشفى بعد إيداعه في المرناقية لوجود عوارض مخيفة كالتنميل في الذراع و الساق من جانب واحد و تواصل ارتفاع الضغط لكن إخراجه كان يفترض وضع الأصفاد في يديه فرفض تماما.
وكشفت إيناس حراث إلى أن اللوز هدد بالدخول في إضراب عن الطعام و الشراب أيضا حد الموت حين حاولت إدارة السجن إقناعه بحلق لحيته و خلع جبته.
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