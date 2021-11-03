حرارة اليوم تجاوزت المعدلات العادية بفارق تراوح بين 7 و12 درجة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء، أن حرارة اليوم تجاوزت المعدلات العادية بفارق تراوح بين 7 و12 درجة، حيث كانت درجات الحرارة ظهرا بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات.

وكشف الرصد الجوي بأنه تم تسجيل رقم قياسي جديد مبدئيا بالمنستير اليوم حيث بلغت الحرارة حاليا 32 درجة وبذلك تم تجاوز الرقم السابق 31.7 المسجل يوم 4 نوفمبر 1998.

كما كانت الارقام ببقية الولايات قريبة من المعدلات القياسية لشهر نوفمبر (33/27 بالشمال والمرتفعات وبين 31و37 ببقية الجهات).

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