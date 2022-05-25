حرارة تصل إلى 42 درجة مع ظهور الشهيلي

تتواصل اليوم الثلاثاء، الحرارة في مستويات أعلى من المعدلات العادية لهذه الفترة ومن المنتظر ان تتراوح القصوى بين 28 و35 درجة بالسواحل الشمالية وبالمرتفعات وبين 35 و42 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

أجواء مغيمة جزئيا متوقعة بأغلب الجهات ونشاط مرتقب في فترة ما بعد الظهر للسحب الرعدية بالمناطق الغربية ترافقها أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة، وقد تشمل محليا بعض المعتمديات الشرقية.

تكون الرياح معتدلة عموما وتتقوى ليلا قرب السواحل وبالجنوب، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

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