حرارة مرتفعة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 5 و10 درجات

يتميز طقس اليوم السبت، بحرارة مرتفعة في أغلب الجهات لنتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 5 و10 درجات.

من المنتظر أن تصعد الحرارة القصوى إلى مستوى 47/40 درجة وتصل الى 48 بالشمال الغربي مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 34 و39 درجة.

ستساهم طاقة حرارية في تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة ومحلية، مع فترات مشمسة تتخللها سحب قليلة ببقية الجهات.

يتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60/40 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، متموج إلى مضطرب ببقية المجالات البحرية.

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