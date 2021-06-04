حرارة مرتفعة تصل إلى 43 درجة

يتميز طقس اليوم الجمعة 4 جوان 2021، بحرارة مرتفعة حيث من المنتظر أن تصعد القصوى إلى مستوى 41/36 بأغلب الجهات وتصل الى 43 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي، وتكون اقل نسبيا بالسواحل الشرقية حيث تتراوح بين 24 و28 درجة.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للبلاد بعد الظهر.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل والبحر عموما مضطرب.

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