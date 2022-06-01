حرارة مرتفعة تصل إلى 44 درجة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بحرارة مرتفعة حيث من المنتظر أن تصعد القصوى إلى مستوى 36/32 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 37 و42 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي كما تصل إلى 44 بالجنوب الغربي.

امطار متفرقة ورعدية متوقعة بأقصى الشمال ثم تشمل المناطق الغربية بعد الظهر وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد باماكن محدودة.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة بالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، اما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس.

كلمات البحث :حرارة;طقس