حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة

يتواصل اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 39 و 45 درجة، وأما المناطق الساحلية الشرقية فتتراوح بين 34 و 39 درجة.

يكون الطقس عامة قليل السحب وأحيانا مغيما جزئيا بالشمال و الوسط مع ظهور خلايا رعدية بأقصى الشمال الغربي بعد الظهر.

تكون الرياح من القطاع الجنوبي، ضعيفة فمعتدلة في اغلب المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، أما البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب.

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