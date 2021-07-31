حرارة مرتفعة تصل إلى 47 درجة

اخر تحديث : 31/07/2021

حرارة

تتواصل اليوم السبت 31 جويلية 2021، الحرارة مرتفعة، ومن المنتظر أن تصل القصوى إلى مستوى 47/40 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشمالية حيث تكون بين 36 و41 درجة.
وأكد معهد الرصد الجوي أن طاقة حرارية ستساهم في تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة ثم تشمل محليا شرق البلاد.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب.


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