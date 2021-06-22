حرارة مرتفعة تصل إلى 47 درجة مع ظهور الشهيلي

تتواصل اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021، الحرارة مرتفعة بالمناطق الداخلية حيث تتراوح اليوم بين 37 و42 درجة مع ظهور الشهيلي مكا تصل إلى مستوى 47 بالجنوب الغربي للبلاد، كما تشهد تراجعا طفيفا بالجهات الساحلية وتكون بين 28 و32 درجة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع إمكانية تكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة ومحلية.

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