حرارة مرتفعة تصل إلى 47 درجة مع ظهور الشهيلي

تبقى الحرارة اليوم الاثنين، مرتفعة وهي عنوان طقس هذه الفترة دون منازع ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 34 و41 درجة بالولايات الساحلية للشمال والوسط وتكون بين 40 و47 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالمناطق الغربية مع أمطار رعدية بعد الظهر وتشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية للشمال والوسط.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر متموج عموما.

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