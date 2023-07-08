حرارة مرتفعة تصل إلى 47 درجة

يتميز طقس اليوم السبت، بحرارة مرتفعة حيث تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وتكون بين 41 و47 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

يتواصل نشاط الرياح نسبيا قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج إلى مضطرب شرق البلاد.

خلايا رعدية متوقع تكونها بالشمال الغربي بعد الظهر ترافقها امطار غزيرة احيانا مع تساقط البرد باماكن محدودة ومن المنتظر ان تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية.

كلمات البحث :حرارة;طقس