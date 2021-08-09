حرارة مرتفعة تصل إلى 48 درجة

اخر تحديث : 09/08/2021

حرارة

تبقى الحرارة المرتفعة هي عنوان حالة الطقس اليوم الاثنين، دون منازع، حيث من المنتظر أن تصعد القصوى إلى مستوى 46/40 درجة وتصل 48 محليا بالشمال الغربي وبالجنوب، وتكون اقل نسبيا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و39 درجة.
تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل بعد الظهر، أما البحر متموج إلى مضطرب.
خلايا رعدية متوقع تكونها بالمرتفعات بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة.


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