حرارة مرتفعة مع أجواء قليلة السحب

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بحرارة مرتفعة لتتراوح القصوى بين 39 و46 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 34 و38 درجة.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات.

أجواء قليلة السحب مع نشاط متوقع للسحب الرعدية في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

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