حرارة مرتفعة مع أمطار متوقعة بعد الظهر

تبقى الحرارة المرتفعة هي العنصر الجوي البارز اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، حيث من المتوقع أن تتراوح القصوى عموما بين 37 و43 درجة مع ظهور الشهيلي.

أجواء مغيمة جزئيا متواصلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر تكون مرفوقة بأمطار محليا غزيرة مع تساقط البرد وظهور الصواعق باماكن محدودة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج إلى مضطرب بخليج تونس.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس