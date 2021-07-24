حرارة مرتفعة مع رياح ضعيفة

يتميز طقس اليوم السبت 24 جويلية 2021، بحرارة مرتفعة .

ومن المنتظر أن تصعد الحرارة القصوى إلى مستوى 43/39 بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 33 و37 درجة.

كما تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بأكثر من 5 درجات ببعض المناطق.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

أجواء صافية الى قليلة السحب بأغلب الجهات.

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