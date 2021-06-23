حرارة مرتفعة مع طقس مغيم بأغلب الجهات

تتواصل اليوم الأربعاء 23 جوان 2021، الأجواء على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ 24 ساعة الفارطة، مع اجواء مغيمة جزئيا باغلب الجهات وتكونات رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمرتفعات الغربية.

تبقى الحرارة مرتفعة بالمناطق الداخلية حيث تتراوح بين 37 و44 درجة وتصل الى 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي، وتكون اقل نسبيا وبين 28 و33 قرب السواحل.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم قرب السواحل الشرقية، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

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