حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي

.يتميز طقس اليوم الجمعة، بحرارة مرتفعة ما يتطلب اليقظة خلال هذه الفترة ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبين 39 و44 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج قابس.

خلايا رعدية متوقع تكونها بعد الظهر بالمرتفعات ترافقها أمطار متفرقة مع سحب عامة قليلة ببقية الجهات.

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