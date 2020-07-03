حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي وأجواء مغيمة جزئيا بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الجمعة 3 جويلية 2020، بحرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي لتتراوح القصوى بين 36 و40 بالشمال والمناطق الساحلية، تكون بين 40 و44 ببقية الجهات كما تصل إلى 46 محليا جنوب البلاد.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، كما تتقوى نسبيا بعد الظهر ببقية المناطق وتكون مثيرة محليا للرمال والاتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل.

أجواء قليلة السحب إلى مغيمة جزئيا بعد الظهر بأغلب الجهات.

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