حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي

تتواصل الحرارة اليوم الخميس، مرتفعة ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية حيث تكون بين 32 و37 درجة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم /س قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

خلايا رعدية متوقع تكونها بالمرتفعات بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة، مع سحب عامة قليلة ببقية الجهات .

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