حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم السبت، بانخفاض طفيف مرتقب في الحرارة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية لتتراوح القصوى بين 33 و37 درجة.

وتتواصل الحرارة مرتفعة ببقية الجهات حيث تكون بين 38 و42 داخل البلاد كما تصل إلى 45 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة و تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

طفس صاف الى قليل السحب على كامل البلاد.

كلمات البحث :الشهيلي;حرارة;طقس