حراك الإرادة: إعلان حالة الطوارئ إجراء استباقي للتحركات الشعبية المنتظرة

اعتبر حزب حراك تونس الإرادة في بيان له، إعلان حالة الطوارئ إجراء استباقيا للتحركات الشعبية المنتظرة وغايته دفع المؤسسات السيادية للدولة للصدام مع المجتمع بما يهدد بشكل غير مسبوق إستقرار الدولة.

ودعا الحزب كل التونسيين الى اليقظة والوقوف موحدين ضد كل دعوات التفرقة والتباغض وهي دعوات مسنودة بما يبثه بعض المساندين للرئيس تهدف إلى نشر الفوضى.

وأكّد حزب حراك تونس الارادة على انه اختار صفه وشركاءه على قاعدة التمسك بالمسار الديموقراطي وبشرعية دستور 27 جانفي 2014 ومقاومة الإنقلاب عليه ويبقى متمسكا برؤيته الإصلاحية التي تؤمن بحياة سياسية تستند إلى الكفاءة والنضج والقيم الأخلاقية وتبتعد عن السلوكيات والممارسات العقيمة ، والتي تؤمن كذلك بأن نشر العدل وتحقيق دولة القانون لا يكون بالشعارات الشعبوية التي يرفعها هذا النظام والتي تهدف الى نزع كل إستقلالية عن السلطة القضائية وتركيعها .

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