حراك الإرادة يُهنئ الفخفاخ بتعيينه رئيسا للحكومة ويُقدم أولوياته

هنّأ حراك تونس الإرادة في بيان له اليوم الثلاثاء، إلياس الفخفاخ بانتخابه رئيسا للحكومة الجديدة، متمنيا له كل النجاح والتوفيق في مهمته.

ودعا الحراك إلى:

* تجاوز التجاذبات السياسية والصراعات السياسوية التي أرهقت الدولة والمجتمع والعمل على إعلاء المصلحة العليا للبلاد على كل المصالح الحزبية والفئوية.

*الانكباب العاجل والمسؤول على أحوال التونسيين ومعالجة الانهيار المتواصل لقدراتهم الشرائية والارتفاع المتواصل للأسعار.

* جعل مقاومة الفساد والفقر أولوية قصوى لعمل الحكومة، فلا تنمية سليمة ولا اصلاح دائم ومتين دون محاربة حاسمة وحازمة للفساد والمفسدين.

* توضيح المسار التفاوضي للاليكا وجعل المطلبية الوطنية ومصالح الوطن فوق كل اعتبار.

* التوقف عند الديبلوماسية التونسية ودفعها إلى أكثر إيجابية ووضوح في الرؤيا والإستراتيجية والمواقف

* اعتبار المجال الليبي معنيا بالداخل الوطني، ودفع تونس إلى أكثر حضورا وتأثيرا عبر دفع كل الأطراف إلى مائدة الحوار من اجل ليبيا حرة مستقلة بعيدا عن أطماع ومصالح خارجية.

كلمات البحث :الحكومة;الفخفاخ;حراك الإرادة