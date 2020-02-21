حراك تونس الإرادة يدعو إلى ترك الحسابات الحزبية والمناكفات

دعا حراك تونس الإرادة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى ترك عاجل ونهائي للحسابات الحزبية والمناكفات والتجريح السابق وغير المسؤول، والسعي الحثيث للعمل تحت مظلة حكومة متضامنة فيما بينها استجابة لانتظارات شعب أصابه الملل والقرف والغضب تجاه نخبة سياسية لم تكن في الموعد لتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الوطن.

كما طالب الحراك بمراجعة صارمة للخلل الذي سبق لدى الحكومات الماضية من تخل واضح وغير مسؤول لمشاغل المواطن الحياتية من بطالة زاحفة ومقدرة شرائية منهارة وارتفاع للاسعار وانهيار منظومات الحياة الكريمة من نقل وصحة وغيرها.

كما دعا الحراك إلى جعل مقاومة الفساد ملحمة الحكومة واولوية المرحلة وجعلها ضرورة حتمية وعاجلة لنجاح كل مسار الحكم عبر منهجية حازمة وحاسمة بعيدا عن العفوية والتردد من أجل نموذج تنموي سليم وعاجل

وحث الحراك على فتح كل الورشات للاصلاحات الكبرى ولو على مراحل ولكن بمنهجية واضحة ومسؤولة وبرامج عمل تستوجب ندوات حوارية كبرى تشارك فيها كل الاطراف السياسية والنقابية والاهلية.

كما دعا الحزب إلى التحضير الجدي والمسؤول لمعالجة الدين الخارجي ولقاء صندوق النقد الدولي قريبا بمحفظة السيادة الوطنية والفعالية والجدوى حتى لا نقع في كارثة الجدولة والعجز.

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