حراك 25 جويلية: سنُفشل إضراب اتّحاد الشغل بكل الوسائل

أعلن حراك 25 جويلية الداعم لرئيس الجمهورية قيس سعيد في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، عزمه إفشال إضراب اتّحاد الشغل في القطاع العمومي المزمع تنفيذه يوم غدٍ الخميس 16 جوان 2022 بكل الوسائل.

واعتبر الحراك أن اتّحاد الشغل حاد عن دوره النقابي وأصبح يلعب دورا سياسيا من أجل إثقال كاهل الدولة وإفلاسها، متهما الاتحاد أنه كان السبب في هروب الاستثمار من البلاد جراء اضراباته العشوائية ما جعل المستثمر خائفا اليوم من العودة إلى تونس والاستثمار فيها.

ودعا الحراك اتحاد الشغل لإنشاء حزب سياسي ونزع ما اعتبرها « عباءته النقابية » ، مطالبا بصفة رسمية بمحاسبة كل الفاسدين وعلى رأسهم حزب حركة النهضة وكل من تورط معها من نقابات فاسدة هيكلية .

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