حرص تونسي ليبي على معالجة مسألة وجود مهاجرين أفارقة على الحدود بين البلدين

أجرى يوم الجمعة 7 جويلية 2023 نبيل عمّار ، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مكالمة هاتفية مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش تناولت علاقات الأخوة وواقع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه على جميع المستويات.

كما تنزّلت هذه المكالمة في اطار سنة التشاور الدائم بين كبار مسؤولي البلدين الشقيقين حول أهمّ القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما مسالة الهجرة غير النظامية وطرق مكافحتها في اطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وباعتبارها قضية عابرة للحدود تؤرق على حد السواء بلدان الشمال ودول الجنوب.

وتطرّق الوزيران في هذا السياق إلى تواجد عدد من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية حيث عبّرا الجانبان عن حرصهما على معالجة هذه المسألة في اطار الاحترام الكامل للقوانين الجاري بها العمل في البلدين والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك التأكيد على البعد الانساني وضرورة احترامه، باعتبار هؤلاء ضحايا لشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر قبل أن يكونوا مهاجرين غير نظاميين.

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